Эдуард Сандлер покинул пост главного тренера владивостокского «Динамо»
Сандлер при этом останется президентом клуба. Он объяснил свое решение тем, что в рамках организации также руководит командами по футболу и волейболу, а тренерская деятельность требует полного погружения.
«Отдаю себе отчет в том, что тренерская работа требует максимальной вовлеченности и времени. На определенных этапах я видел, что это совмещение возможно, что есть пространство и время для реализации такого подхода. На сегодняшнем этапе развития такой возможности не вижу, необходимо посвятить себя другой работе, которая приведет к прогрессу и долгосрочному развитию профессионального спорта в Приморском крае в целом и спортивных команд «Динамо» в частности», – заявил Сандлер.
Функционер возглавил «Динамо» в начале августа прошлого года, заменив на этом посту Алексея Голяхова. Вместе с командой он стал чемпионом Суперлиги.
Летом «Динамо» пополнили Антон Понкрашов и Иван Стребков.
В первых двух турах Суперлиги, которые для приморцев прошли на выезде, командой снова руководил Голяхов. Он же теперь и вернется на пост главного тренера команды.
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