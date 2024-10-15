Эдуард Сандлер покинул пост главного тренера владивостокского «Динамо»

Эдуард Сандлер больше не будет тренировать владивостокское «Динамо».

Сандлер при этом останется президентом клуба. Он объяснил свое решение тем, что в рамках организации также руководит командами по футболу и волейболу, а тренерская деятельность требует полного погружения.

«Отдаю себе отчет в том, что тренерская работа требует максимальной вовлеченности и времени. На определенных этапах я видел, что это совмещение возможно, что есть пространство и время для реализации такого подхода. На сегодняшнем этапе развития такой возможности не вижу, необходимо посвятить себя другой работе, которая приведет к прогрессу и долгосрочному развитию профессионального спорта в Приморском крае в целом и спортивных команд «Динамо» в частности», – заявил Сандлер.

Функционер возглавил «Динамо » в начале августа прошлого года, заменив на этом посту Алексея Голяхова . Вместе с командой он стал чемпионом Суперлиги.

Летом «Динамо» пополнили Антон Понкрашов и Иван Стребков.

В первых двух турах Суперлиги, которые для приморцев прошли на выезде, командой снова руководил Голяхов. Он же теперь и вернется на пост главного тренера команды.