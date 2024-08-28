Врач и массажист «Динамо» из Владивостока помогли китайской девочке, которой стало плохо во время перелета

Работники «Динамо» из Владивостока спасли китайскую девочку

Врач и массажист дальневосточной команды во время рейса Пекин – Чунцин (КНР) помогли китайской девочке, которой стало плохо.

Об этом рассказал пресс-секретарь команды Евгений Крылов.

«Во время полета из Пекина в Чунцин китайской девочке стало плохо, она потеряла сознание. Наш массажист Виталий Морозов и врач Игорь Измайлов в кратчайшие сроки провели нужные реанимационные действия, удалось привести девочку в чувства», – сказал Крылов.

До конца полета ребенок летел с кислородной маской и баллоном. «Динамо » в рамках подготовки к новому сезону летело в Чунцин, где с 29 августа примет участие в международном турнире. Приморские спортсмены будут играть с сильнейшими командами Китая и хорватской командой.