Врач и массажист «Динамо» из Владивостока помогли китайской девочке, которой стало плохо во время перелета
Работники «Динамо» из Владивостока спасли китайскую девочку
Врач и массажист дальневосточной команды во время рейса Пекин – Чунцин (КНР) помогли китайской девочке, которой стало плохо.
Об этом рассказал пресс-секретарь команды Евгений Крылов.
«Во время полета из Пекина в Чунцин китайской девочке стало плохо, она потеряла сознание. Наш массажист Виталий Морозов и врач Игорь Измайлов в кратчайшие сроки провели нужные реанимационные действия, удалось привести девочку в чувства», – сказал Крылов.
До конца полета ребенок летел с кислородной маской и баллоном. «Динамо» в рамках подготовки к новому сезону летело в Чунцин, где с 29 августа примет участие в международном турнире. Приморские спортсмены будут играть с сильнейшими командами Китая и хорватской командой.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Р-Спорт
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