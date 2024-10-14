Тарик Биберович и Элайджа Брайант дисквалифицированы на один матч Евролиги за драку

Евролига вынесла решение по инциденту с участием турецких команд.

Во встрече «Анадолу Эфеса » с «Фенербахче» (90:97) американский защитник Элайджа Брайант («Анадолу Эфес») и турецкий форвард Тарик Биберович («Фенербахче ») сцепились на паркете под кольцом.

Баскетболисты были удалены с игровой площадки и теперь получили по одноматчевой дисквалификации по решению Евролиги .

«Анадолу Эфес» ожидает гостевая встреча с «Маккаби». «Фенербахче» дома примет «Црвену Звезду ».

Баскетболисты также заплатят штрафы: Брайант – 10000 евро, Биберович – 5000.