Тарик Биберович и Элайджа Брайант дисквалифицированы на один матч Евролиги за драку
Евролига вынесла решение по инциденту с участием турецких команд.
Во встрече «Анадолу Эфеса» с «Фенербахче» (90:97) американский защитник Элайджа Брайант («Анадолу Эфес») и турецкий форвард Тарик Биберович («Фенербахче») сцепились на паркете под кольцом.
Баскетболисты были удалены с игровой площадки и теперь получили по одноматчевой дисквалификации по решению Евролиги.
«Анадолу Эфес» ожидает гостевая встреча с «Маккаби». «Фенербахче» дома примет «Црвену Звезду».
Баскетболисты также заплатят штрафы: Брайант – 10000 евро, Биберович – 5000.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
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