Чемпионат Греции. «Олимпиакос» примет «Арис», «Перистери» встретится с «Панионисом»

Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Олимпиакос» сыграет с «Арисом ». «Перистери » встретится с «Панионисом». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Панатинаикос – 2-0, АЕК – 2-0, Промитеас – 1-0, Паниониос – 1-0, Олимпиакос – 1-0, ПАОК – 1-1, Марусси – 1-1, Лаврион – 0-1, Перистери – 0-1, Арис – 0-1, Колоссос – 0-2, Кардицас – 0-2. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.