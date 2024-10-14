НБА рассматривает сезон-27/28 как целевую дату, когда новые клубы начнут играть в лиге

НБА готовится к расширению.

По информации ESPN, лига рассматривает сезон-27/28 как целевую дату, когда новые клубы начнут выступление в чемпионате.

НБА пока что не торопится с увеличением числа участников. В связи с этим сезон-26/27 считается все более нереалистичным сценарием в ситуации с дебютом новых команд.

Лига на данном этапе хочет дождаться продажи «Бостона », чтобы понять реальную стоимость клубов и рассчитать сумму, которую должна заработать за счет расширения.

Считается, что на появление новых клубов НБА претендуют Сиэтл , Лас-Вегас и Мехико.