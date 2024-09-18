Мехико может получить клуб НБА при расширении лиги (ESPN)

Сайт ESPN назвал города, в которых может появиться клуб НБА.

«Широко распространенное мнение среди источников в лиге и командах, с которыми мы общались, заключается в том, что Сиэтл и Лас-Вегас выступают наиболее очевидными местами для появления пары новых команд при расширении. Но это не значит, что в данном процессе не может быть некоторых поворотов и неожиданностей.

Если есть еще один город, который можно включить в список претендентов, то наиболее вероятным для этого является Мехико», – отмечается в материале американского издания.

НБА готовится к увеличению числа выступающих команд, но временно отложила вопрос с расширением из-за продолжающегося процесса продажи «Селтикс».