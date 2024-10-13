Андреас Пистиолис после победы над «Зенитом»: «Ключевым фактором стала защита»
Андреас Пистиолис отметил, что защита стала ключом к победе над «Зентом» – 83:77.
«Прежде всего, хочу поблагодарить болельщиков за ту атмосферу, которую они создали. У нас вызывает большой подъем, когда видим такой интерес к нашим матчам.
Если говорить об игре, мы сильно начали, но затем, на протяжении встречи, порой действовали недостаточно мудро, не делали то, о чем договаривались заранее. К тому же промазали несколько открытых бросков. При этом я как тренер доволен тем, что мы эти открытые броски создавали.
Ключевым фактором стала защита: на своей половине действовали собранно на протяжении всего матча», – сказал главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт ЦСКА
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