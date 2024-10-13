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Джексон Хэйс: «Энтони Дэвис мне как старший брат»

Джексон Хэйс рассказал об отношениях с Энтони Дэвисом.

24-летний центровой проведет второй год в «Лейкерс». В прошлом сезоне Хэйс отыграл 70 матчей, 5 раз выйдя в основном составе. Баскетболист прокомментировал сотрудничество с главным «большим» команды.

«Он мне как старший брат. Этим летом каждый раз, когда он возвращался, мы работали вместе. Провели отличный тренировочный лагерь. Каждый день помогали другу другу стать лучше. Игра против него в защите постоянно помогала мне прогрессировать. Вряд ли найдется тот, кто дал бы мне лучший толчок. Я стараюсь тоже быть для него полезным соперником.

Хотел бы чаще взаимодействовать с ним на площадке. Его присутствие заставляет защиту сосредоточиться на нем, это раскрывает игру для меня. Дает варианты в связке с нашими защитниками.

Обожаю играть с этими парнями», – признался центровой.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера ESPN Дэйва Макменамина
logoЛейкерс
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logoЭнтони Дэвис
logoДжексон Хэйс
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