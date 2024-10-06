Джей Джей Редик о выполнении тренерского плана на игру: «Может быть, я неясно выражаюсь?»

Джей Джей Редик прокомментировал поражение от «Миннесоты».

«Больше всего был разочарован тем, как мы разменивались. Действительно разочарован. Мы не выполняли эту часть нашего плана на игру, совсем. Применили примерно в 10% случаев.

Мы много практиковались на сборах, я делал акцент на этом на предматчевом совещании. Возникает вопрос, может быть, я неясно выразился? Проблема во мне?

Был немного зол на себя. Но мы обсудили это все на разборе видео на следующий день. Мы все на одной волне», – заключил главный тренер «Лейкерс ».

Команда уступила «Миннесоте» в первом предсезонном матче со счетом 107:124. Леброн Джеймс и Энтони Дэвис не принимали участия во встрече.