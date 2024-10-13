0

Кори Кисперт о Кишоне Джордже: «Ничто не может поколебать его уверенность в себе»

Кори Кисперт высоко оценил новичка «Вашингтона».

Кишон Джордж был выбран 24-м на драфте-2024 НБА. 20-летний форвард набирает 10,3 очка, 3,7 подбора, 2,3 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот в среднем по результатам трех предсезонных матчей. Джордж реализовал 63,6% трехочковых бросков.

«Ничто не способно поколебать его уверенность в себе. Его не вводит в ступор серьезность момента. Он выбирает правильные броски, принимает верные решения. Как минимум старается делать это.

Это очень хороший знак. Он быстро учится, хочет учиться. Впитывает информацию и сразу применяет ее. Очень впечатляюще. Тяжело показывать такой результат, когда столько всего происходит, так много факторов вокруг, особенно на таком уровне. Но в его исполнении все выглядит очень простым», – поделился форвард «Вашингтона» Кори Кисперт.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Вашингтона»
logoНБА
logoВашингтон
logoКори Кисперт
logoКишон Джордж
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кайл Кузма несколько раз не смог добросить мяч до кольца в матче с «Торонто»
1вчера, 06:47Видео
НБА. Предсезонные матчи. «Миннесота» победила «Филадельфию», 19 очков Куминги помогли «Голден Стэйт» выиграть у «Сакраменто» и другие результаты
26вчера, 05:35
Бруклин – Вашингтон где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Предсезонные матчи НБА 15 октября
11 октября, 22:07Пользовательская новость
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Брэдли Бил: «Майк Буденхольцер заставляет нас всех быть более агрессивными»
7 минут назад
Репортер Брайан Льюис: «В офисах НБА нет никакого общего мнения касательно рыночной стоимости Кэма Томаса»
37 минут назад
Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Зенит»
154 минуты назад
Женская НБА. Плей-офф. Финал. «Нью-Йорк» постарается сравнять счет во втором домашнем матче с «Миннесотой»
сегодня, 08:31
НБА. Предсезонные матчи. «Майами» сыграет с «Новым Орлеаном», «Нью-Йорк» примет «Миннесоту» и другие матчи
сегодня, 08:24
Винс Картер о своем спортивном долголетии: «Был готов на все, чтобы остаться в лиге как можно дольше»
1сегодня, 07:23
«Реал», «Фенербахче» и «Барселона» – самые популярные в соцсетях клубы Евролиги
сегодня, 06:56
ACB. «Бильбао» примет «Реал», «Тенерифе сыграет с «Барселоной» и другие матчи
1сегодня, 06:22
Зак Лавин: «Мне нравятся эти легкие, спокойные броски с получения»
2сегодня, 06:06
Лука Дончич участвовал в субботней тренировке, может вернуться в состав к игре с «Милуоки»
сегодня, 05:50
Ко всем новостям
Последние новости
Разыгрывающий «Маккаби» Рокас Йокубайтис пропустит 3 недели из-за перелома большого пальца руки
45 минут назад
Адриатическая лига. «Мега» примет «Морнар Бар», «Борац Чачак» встретится с «Дубаем»
сегодня, 08:11
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» примет «Арис», «Перистери» встретится с «Панионисом»
сегодня, 08:02
«Орландо» объявил о подписании центрового Роберта Бэйкера
сегодня, 07:52
Чемпионат Франции. «Виллербан» примет «Ле-Портель», «Дижон» встретится с «Парижем»
сегодня, 07:36
Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Варезе», «Милан» встретится с «Брешией» и другие матчи
сегодня, 06:41
Чемпионат Турции. «Галатасарай» сыграет с «Тофашем», «Мерсин» примет «Петким Спор»
сегодня, 06:28
«Бронни только что сказал, что хочет свою модель в Call of Duty». Леброн Джеймс обратился к Activision
7сегодня, 05:29
Айо Досунму досрочно завершил матч против «Мемфиса» из-за травмы плеча
1сегодня, 04:59
Чемпионат Франции. «Монако» победил «Стад Рошеле», «Бурк» взял верх над «Лиможем» и другие результаты
вчера, 21:09