Кори Кисперт о Кишоне Джордже: «Ничто не может поколебать его уверенность в себе»

Кори Кисперт высоко оценил новичка «Вашингтона».

Кишон Джордж был выбран 24-м на драфте-2024 НБА . 20-летний форвард набирает 10,3 очка, 3,7 подбора, 2,3 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот в среднем по результатам трех предсезонных матчей. Джордж реализовал 63,6% трехочковых бросков.

«Ничто не способно поколебать его уверенность в себе. Его не вводит в ступор серьезность момента. Он выбирает правильные броски, принимает верные решения. Как минимум старается делать это.

Это очень хороший знак. Он быстро учится, хочет учиться. Впитывает информацию и сразу применяет ее. Очень впечатляюще. Тяжело показывать такой результат, когда столько всего происходит, так много факторов вокруг, особенно на таком уровне. Но в его исполнении все выглядит очень простым», – поделился форвард «Вашингтона » Кори Кисперт.