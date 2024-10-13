Репортер Брайан Льюис: «В офисах НБА нет никакого общего мнения касательно рыночной стоимости Кэма Томаса»

Кэм Томас может стать ограниченно свободным агентом следующим летом.

Это произойдет, если «Бруклин » не оформит продление контракта со своим защитником до 21 октября.

«В том, что касается Кэма Томаса , нет никакого базового понимания. Некоторые скауты считают его чудесным игроком. Верят в его способность приносить очки и в другие навыки. Другие не хотят иметь с ним ничего общего.

Ни скауты, ни персонал фронт-офисов лиги не имеют общего мнения по поводу его стоимости на рынке или его потолка в качестве игрока», – заявил репортер The New York Post Брайан Льюис.

Ранее эксперт ESPN Бобби Маркс высказывал предположение, что Томас будет претендовать на первое место в лиге по количеству попыток с игры и, возможно, звание самого результативного баскетболиста.