Репортер Брайан Льюис: «В офисах НБА нет никакого общего мнения касательно рыночной стоимости Кэма Томаса»
Кэм Томас может стать ограниченно свободным агентом следующим летом.
Это произойдет, если «Бруклин» не оформит продление контракта со своим защитником до 21 октября.
«В том, что касается Кэма Томаса, нет никакого базового понимания. Некоторые скауты считают его чудесным игроком. Верят в его способность приносить очки и в другие навыки. Другие не хотят иметь с ним ничего общего.
Ни скауты, ни персонал фронт-офисов лиги не имеют общего мнения по поводу его стоимости на рынке или его потолка в качестве игрока», – заявил репортер The New York Post Брайан Льюис.
Ранее эксперт ESPN Бобби Маркс высказывал предположение, что Томас будет претендовать на первое место в лиге по количеству попыток с игры и, возможно, звание самого результативного баскетболиста.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube репортера Эрика Слэйтера
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