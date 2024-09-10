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Бобби Маркс: «Кэм Томас может стать самым результативным игроком нового сезона НБА»

Бобби Маркс с интересом наблюдает за ситуацией в «Бруклине».

«С учетом их состава, тренера-новичка, силы команды, Кэм Томас может стать самым результативным игроком лиги. Думаю, что он как минимум будет претендовать на первое место по попыткам с игры.

Он поменял агента, это будет, кажется, уже третий.

Его следующий год станет очень любопытным, просто исходя из ситуации в «Бруклине», – заявил аналитик ESPN.

22-летний защитник «Нетс» закончил сезон-2023/24 7-м в голосовании за самого прогрессирующего баскетболиста. Томас набирал 22,5 очка, 3,2 подбора и 2,9 передачи в среднем, реализуя 44,2% бросков с игры, 36,4% трехочковых и 85,6% штрафных.

«Бруклин» обменял лидера команды Микэла Бриджеса в это межсезонье и, скорее всего, попытается побороться за первый выбор на драфте-2025 НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA on ESPN
logoБруклин
logoНБА
logoМикэл Бриджес
logoКэм Томас
Бобби Маркс
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