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Чемпионат Турции. «Галатасарай» сыграет с «Тофашем», «Мерсин» примет «Петким Спор»

Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Галатасарай» встретится с «Тофашем», «Мерсин» примет «Петким Спор».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Положение команд: Анадолу Эфес – 2-0, Фенербахче – 2-0, Мерсин – 1-0, Тофаш – 1-0, Петким Спор – 1-0, Бахчешехир – 1-1, Каршияка – 1-1, Бешикташ – 1-1, Бююкчекмедже – 1-1, Тюрк Телеком – 1-1, Бурсаспор – 1-1, Галатасарай – 0-1, Маниса – 0-1, Дарушафака – 0-1, Яловаспор – 0-2, Меркезефенди – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoчемпионат Турции
logoГалатасарай
logoМерсин
logoТофаш
logoПетким Спор
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