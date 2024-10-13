Чемпионат Турции. «Галатасарай» сыграет с «Тофашем», «Мерсин» примет «Петким Спор»

Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Галатасарай» встретится с «Тофашем », «Мерсин» примет «Петким Спор ». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Анадолу Эфес – 2-0, Фенербахче – 2-0, Мерсин – 1-0, Тофаш – 1-0, Петким Спор – 1-0, Бахчешехир – 1-1, Каршияка – 1-1, Бешикташ – 1-1, Бююкчекмедже – 1-1, Тюрк Телеком – 1-1, Бурсаспор – 1-1, Галатасарай – 0-1, Маниса – 0-1, Дарушафака – 0-1, Яловаспор – 0-2, Меркезефенди – 0-2. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.