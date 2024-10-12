Дражен Анзулович о поражении от «Локо»: «Когда действуешь так неумно, очень тяжело рассчитывать на успех»

Дражен Анзулович высказался о поражении «Самары» от «Локомотива-Кубань» – 64:76.

«Поздравляем «Локомотив » с победой.

Три четверти мы контролировали игру и решили, что у нас есть больше качества, чем на самом деле. С таким соперником подобное очень опасно. В 4-й четверти против нас начали играть более агрессивно, и мы тотально отдали контроль мяча. Когда действуешь так неумно, как делали мы в концовке, когда делаешь за матч 24 потери, очень тяжело рассчитывать на успех с соперником такого качества.

К тому же мы еще ни один матч в этом сезоне не играли в полном комплекте. Полтора месяца пропустил Насир Брукс, и это сильно сказалось на его физической форме. Месяц был без тренировки Александр Гудумак. Сегодня из-за небольшой травмы пропустил матч Хэйден Далтон. У нас большие проблемы с нехваткой высоких игроков, и сегодня это тоже сказалось», – сказал главный тренер «Самары».