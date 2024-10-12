Андрей Ведищев: «Локо» еще находится на этапе становления, только набирает ход»
Андрей Ведищев оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Самарой».
«То, что мы идем без поражений – это, конечно, хорошо. Но надо понимать, что мы еще находимся на этапе становления, только набираем ход. К каждому следующему матчу готовимся, как к самому важному.
Думаю, игра против «Самары» будет непростой. Мы только что приехали с длительного выезда, а соперник последние матчи проводит очень уверенно. У них сильный тренер, команда играет организованно, хорошо двигает мяч. Сразу шесть человек в составе соперника набирают в среднем больше 10 очков за матч.
Это говорит о том, что игра будет непростая, и нам надо оставаться сконцентрированными с первой минуты до последней», – заявил главный тренер «Локомотива-Кубань».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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