Андрей Ведищев о победе над «Самарой»: «В 4-й четверти переломили ход матча и сыграли так, как должны были с самого начала»

Андрей Ведищев поделился впечатлениями от победы над «Самарой» – 76:64.

«Мы играли с очень организованным соперником. «Самара » в последних матчах демонстрирует хорошую командную игру и в защите, и в обороне. Я ждал, что это будет сложный матч, и рад, что мы его выиграли.

В течение всего матча говорил, что мы должны быть более сконцентрированными на подборах, на движении мяча, на пик-н-роллах. Хотел, чтобы команда сфокусировалась на игре и действовала жестче. В 4-й четверти переломили ход матча и сыграли так, как должны были с самого начала.

Поздравляю наш фан-сектор с годовщиной основания. Ваша поддержка очень важна для нас. Когда на матче такая атмосфера, как сегодня, это мотивирует идти вперед и побеждать.

Сейчас команде надо отдохнуть. На завтра намечена восстановительная тренировка, будем смотреть сегодняшний матч, анализировать ошибки, которых было немало. Мы уступили в борьбе под щитами, сделали 20 потерь – это очень много. Но каждая игра – это новая история. Так что в ближайшие дни решим, как будем играть против «Уралмаша», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».