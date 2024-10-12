Йовица Арсич: «Болельщики ждут от «Енисея» результата после не самого удачного старта»

Йовица Арсич рассказал о настрое «Енисея» на матч Лиги ВТБ с «Уралмашем».

«Могу сказать, что мы в находимся в оптимальных физических кондициях и готовы показать хорошую игру. С другой стороны, у соперника отличный состав: они усилились и подписали великолепных игроков, один из которых с опытом игры в НБА. «Уралмаш » демонстрирует большие амбиции и хороший баскетбол. Последний свой матч они провели неудачно, но мы точно знаем, что для них не характерен такой уровень. Нас ждет сложный матч.

Я знаю, что болельщики ждут от нас результата после не самого удачного старта. Мы сделаем все возможное, чтобы их порадовать», – сказал главный тренер «Енисея ».