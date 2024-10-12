Ростислав Вергун о победе над «Енисеем»: «Очень важно было увидеть наш ответ после неудачной домашней игры с «Пармой»

Ростислав Вергун отметил важность победы «Уралмаша» над «Енисеем» – 101:66.

«Очень важно было увидеть наш ответ после крайне неудачной домашней игры с «Пармой», увидеть ответ от всех ребят. Это очень важная игра для нас в психологическом плане и этот ответ меня, как тренера, очень радует.

Отмечу 27 передач, 16 из которых пришлись на долю лидеров. Нам не хватало движения мяча, сегодня мы его получили и это привело к положительному результату. Очень рад за Славу , Женю и Джеремайю, которые приехали в город, где они играли, и то, как их встретили подчеркивает еще раз, что прежде всего это хорошие люди. Баскетбол – игра классных людей!

Спасибо болельщикам, атмосфера была классной, очень приятно и особенно побеждать в такой приятной атмосфере. Очень рад, что наш выезд закончился именно так, мы начинаем готовиться к «Локо», нас ждет следующий вызов. Очень хочу, чтобы этот момент, который мы сегодня приобрели, продолжался как можно дольше и преувеличивался», – сказал главный тренер «Уралмаша ».