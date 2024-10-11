Билеты на домашние матчи против «Лейкерс» являются самыми дорогими для 21 клуба НБА

Гостевые матчи «Лейкерс» позволяют назначать самую высокую цену на билеты.

21 клуб НБА получает наиболее высокую прибыль от визита команды из Лос-Анджелеса Это следует из средней стоимости билетов на стадионах во время встреч с командой Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.

Четыре клуба назначают самую высокую цену на матчи против «Голден Стэйт». В их список вошли «Лейкерс », «Сакраменто », «Индиана » и «Новый Орлеан ».

Самый дорогие билеты в Бостоне – на матчи против «Никс». В Торонто – на «Кингс». «Нетс» запрашивают самую высокую цену во время приезда «Сперс». «Сан-Антонио » – за «Финикс». Болельщикам «Юты» дороже всего обойдутся билеты на «Селтикс».

Самым дорогим с точки зрения билетов матчем сезона станет игра «Никс» против «Лейкерс» 1 февраля. В тройку также вошли «Голден Стэйт» – «Лейкерс» 25 декабря и «Бостон» – «Никс» 22 октября.