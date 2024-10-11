Билеты на домашние матчи против «Лейкерс» являются самыми дорогими для 21 клуба НБА
21 клуб НБА получает наиболее высокую прибыль от визита команды из Лос-Анджелеса Это следует из средней стоимости билетов на стадионах во время встреч с командой Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.
Четыре клуба назначают самую высокую цену на матчи против «Голден Стэйт». В их список вошли «Лейкерс», «Сакраменто», «Индиана» и «Новый Орлеан».
Самый дорогие билеты в Бостоне – на матчи против «Никс». В Торонто – на «Кингс». «Нетс» запрашивают самую высокую цену во время приезда «Сперс». «Сан-Антонио» – за «Финикс». Болельщикам «Юты» дороже всего обойдутся билеты на «Селтикс».
Самым дорогим с точки зрения билетов матчем сезона станет игра «Никс» против «Лейкерс» 1 февраля. В тройку также вошли «Голден Стэйт» – «Лейкерс» 25 декабря и «Бостон» – «Никс» 22 октября.
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