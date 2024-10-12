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Виктор Оладипо назвал Топ-5 данкеров в истории НБА. Винс Картер – на 1-м месте

Виктор Оладипо назвал свою пятерку лучших данкеров всех времен.

Бывший игрок НБА, ставший в этом сезоне экспертом на ESPN, назвал Топ-5 данкеров в истории лиги.

1. Винс Картер

2. Майкл Джордан

3. Доминик Уилкинс

4. Леброн Джеймс

5. Блэйк Гриффин

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA on ESPN в соцсети X
logoМайкл Джордан
logoЛеброн Джеймс
logoВинс Картер
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logoБаскетбол - видео
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logoДоминик Уилкинс
logoВиктор Оладипо
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