Виктор Оладипо назвал Топ-5 данкеров в истории НБА. Винс Картер – на 1-м месте

Виктор Оладипо назвал свою пятерку лучших данкеров всех времен.

Бывший игрок НБА , ставший в этом сезоне экспертом на ESPN, назвал Топ-5 данкеров в истории лиги.

1. Винс Картер

2. Майкл Джордан

3. Доминик Уилкинс

4. Леброн Джеймс

5. Блэйк Гриффин