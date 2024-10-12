Виктор Оладипо назвал Топ-5 данкеров в истории НБА. Винс Картер – на 1-м месте
Виктор Оладипо назвал свою пятерку лучших данкеров всех времен.
Бывший игрок НБА, ставший в этом сезоне экспертом на ESPN, назвал Топ-5 данкеров в истории лиги.
1. Винс Картер
3. Доминик Уилкинс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA on ESPN в соцсети X
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