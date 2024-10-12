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Виктор Оладипо стал экспертом ESPN

Виктор Оладипо продолжит карьеру на телевидении.

32-летний экс-игрок НБА был представлен в качестве эксперта «NBA Today» на канале ESPN.

Оладипо был выбран под вторым номером на драфте НБА 2013 года. В среднем за карьеру он набирал 16,8 очка, 4,5 передачи и 3,9 подбора. 

Последний раз в НБА Виктор играл в сезоне-22/23 за «Майами». Ему пришлось покинуть лигу после нескольких серьезных травм.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoНБА
телевидение
ESPN
logoВиктор Оладипо
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