Виктор Оладипо стал экспертом ESPN

Виктор Оладипо продолжит карьеру на телевидении.

32-летний экс-игрок НБА был представлен в качестве эксперта «NBA Today» на канале ESPN.

Оладипо был выбран под вторым номером на драфте НБА 2013 года. В среднем за карьеру он набирал 16,8 очка, 4,5 передачи и 3,9 подбора.

Последний раз в НБА Виктор играл в сезоне-22/23 за «Майами». Ему пришлось покинуть лигу после нескольких серьезных травм.