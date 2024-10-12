Андрей Кириленко: «Большинство методов НБА в России неприменимо»

Андрей Кириленко рассказал, применяет ли опыт НБА в качестве президента РФБ.

«Большинство методов неприменимо. В первую очередь это касается коммерческих опций. В развитии НБА сильно помогает телевидение, которое приобретает права на различный контент, не только матчи, за огромные деньги. У нас, к сожалению, с доходами от ТВ ситуация гораздо хуже – за права борются один-два канала. Это не плюс или минус, это данность. Большую долю в прибыли клубов НБА составляют доходы от билетов, у нас выручка от них минимальная. Кроме того, в североамериканском спорте сильно развито спонсорство, оно хорошо просчитано – любая копейка, вложенная в клуб, окупается за счет охватов.

Среди моментов, которые можно перенести из НБА, я бы заимствовал внимание к мелочам. Взять тех же спонсоров – команды за океаном внимательно относятся даже к самому маленькому партнеру, знакомят спонсоров между собой на мероприятиях, благодаря чему получаются новые бизнес-проекты, клуб часто получает от них синергетический эффект», – сказал президент федерации.