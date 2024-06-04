Андрей Кириленко: «Рик Адельман – самый комфортный тренер, с которым мне приходилось играть»

Теги Федор Смолов Миннесота РФБ НБА Баскетбол - видео Андрей Кириленко Джерри Слоун Юта Рик Адельман Баскетбол

Андрей Кириленко сравнил методы работы тренеров Рика Адельмана и Джерри Слоуна.

«Юта» вне конкуренции, но и в «Миннесоте», и в «Бруклине» были хорошие моменты. Например, в «Миннесоте» был великолепный тренер Рик Адельман. То, что это северный штат, прохладно и у нас что-то не получалось в спортивном плане, компенсировалось его фигурой.

Наверное, это самый комфортный тренер, с которым мне приходилось играть. Если мы берем НБА. Спокойный, очень интеллигентный, очень знающий и разбирающийся в баскете, но не навязывающий тебе свою волю. Высоко ценил инициативу и импровизацию. С таким тренером ты всегда играешь, как ты чувствуешь и видишь.

В «Юте» Джерри Слоун был великолепным тренером, но у него все было очень механически, очень отработано и дисциплинировано. Играли по схемам, шаг вправо, шаг влево – расстрел. А у Адельмана полная свобода. Для умных игроков это всегда удовольствие, потому что тебе доверяют», – рассказал бывший игрок НБА, ныне президент РФБ в подкасте Федора Смолова.

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1 комментарий
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Рик очень крут был, его Кингз - просто шедевр!
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