Андрей Кириленко: «Рик Адельман – самый комфортный тренер, с которым мне приходилось играть»

Андрей Кириленко сравнил методы работы тренеров Рика Адельмана и Джерри Слоуна.

«Юта» вне конкуренции, но и в «Миннесоте», и в «Бруклине» были хорошие моменты. Например, в «Миннесоте» был великолепный тренер . То, что это северный штат, прохладно и у нас что-то не получалось в спортивном плане, компенсировалось его фигурой.

Наверное, это самый комфортный тренер, с которым мне приходилось играть. Если мы берем НБА. Спокойный, очень интеллигентный, очень знающий и разбирающийся в баскете, но не навязывающий тебе свою волю. Высоко ценил инициативу и импровизацию. С таким тренером ты всегда играешь, как ты чувствуешь и видишь.

В «Юте» был великолепным тренером, но у него все было очень механически, очень отработано и дисциплинировано. Играли по схемам, шаг вправо, шаг влево – расстрел. А у Адельмана полная свобода. Для умных игроков это всегда удовольствие, потому что тебе доверяют», – рассказал бывший игрок , ныне президент в подкасте Федора Смолова.