0

Винс Картер в новом сезоне будет работать экспертом в студии TNT

Винс Картер присоединится к команде TNT.

Знаменитый в недавнем прошлом игрок НБА в новом сезоне будет работать экспертом в студии TNT.

Картер присоединится к другим ведущим Шакилу О’Нилу, Кэндис Паркер и Адаму Лефко.

В воскресенье 47-летний Картер будет официально введен в Зал славы.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Warner Bros. Discovery
logoВинс Картер
logoНБА
телевидение
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
10 лучших данков Винса Картера. Было непросто, но мы выбрали
169 октября, 17:15
Шэмс Чарания займет место Эдриана Воджнаровски в должности главного инсайдера НБА на ESPN
117 октября, 18:15
Мэтт Барнс: «Если я хочу послушать что-то о спорте, выберу наиболее экспертное мнение того, кто выступал на высочайшем уровне»
7 октября, 13:22
«12 лет номер 1». Стивен Эй Смит хочет контракт на 5 лет и 100 миллионов долларов с ESPN
126 октября, 08:18
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Тебя как раз нет дома». Сэм Митчелл разозлился на соведущего по NBA TV и назвал его адрес в прямом эфире
131 минуту назадВидео
Брайан Уиндхорст: «Принятие лидерской методики Криса Пола прошло в «Сан-Антонио» хорошо»
3сегодня, 09:34
Андреа Тринкьери: «Каждый раз, когда Везенков смотрел на судей, он получал право на два штрафных»
сегодня, 09:09
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» – «Самара», УНИКС встретится с «Автодором» и другие матчи
сегодня, 09:01Live
Андрей Кириленко о нехватке тренеров: «Не все выпускники спортвузов идут работать по специальности. В качестве фитнес-тренеров или курьеров они заработают больше»
1сегодня, 08:50
Нандо Де Коло стал вторым игроком в истории Евролиги, который добрался до отметки 4 500 очков за карьеру
сегодня, 08:12
Тель-авивский «Маккаби» договорился с Сэйбеном Ли о подписании 2-летнего контракта
сегодня, 07:59
Руи Хатимура: «В прошлом сезоне «Лейкерс» в первых 30-40 матчах играли непонятно как»
3сегодня, 07:44
Стив Фрэнсис: «Редик не делается хорошим тренером только потому, что учился в Дьюке и критиковал людей по телевизору»
8сегодня, 07:37
В окно стамбульской квартиры Стэнли Джонсона попали две пули. Баскетболист не пострадал
сегодня, 07:14
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Кириленко: «Большинство методов НБА в России неприменимо»
8 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» против «Стад Рошеле», «Бурк» встретится с «Лиможем» и другие матчи
сегодня, 09:15
«Реал» может на длительный срок потерять Андреса Фелиса
сегодня, 08:33
Адриатическая лига. «Студентски центар» сыграет с «Партизаном», «Црвена Звезда» – «Игокеа» и другие матчи
сегодня, 07:50
Виктор Кейру о матче ЦСКА – «Зенит»: «Предпочтение в этом противостоянии отдаю армейцам. Они сейчас выглядят более стабильно»
сегодня, 07:21
Чемпионат Греции. ПАОК против «Панатинаикоса», АЕК примет «Кардицас»
1сегодня, 06:58
Лонзо Болл намерен сыграть в трех предсезонных матчах и подготовиться к старту официального сезона
1сегодня, 05:59
Чемпионат Турции. «Яловаспор» – «Фенербахче», «Бурсаспор» сыграет с «Анадолу Эфесом»
сегодня, 05:50
Найджел Уильямс-Госс не смог доиграть матч с «Жальгирисом» из-за травмы бедра
сегодня, 05:44
Василий Карасев: «МБА и «Астане» победа нужна как воздух. Встреча будет абсолютно бескомпромиссной»
сегодня, 05:24