Винс Картер в новом сезоне будет работать экспертом в студии TNT

Винс Картер присоединится к команде TNT.

Знаменитый в недавнем прошлом игрок НБА в новом сезоне будет работать экспертом в студии TNT.

Картер присоединится к другим ведущим Шакилу О’Нилу, Кэндис Паркер и Адаму Лефко.

В воскресенье 47-летний Картер будет официально введен в Зал славы.