Винс Картер в новом сезоне будет работать экспертом в студии TNT
Винс Картер присоединится к команде TNT.
Знаменитый в недавнем прошлом игрок НБА в новом сезоне будет работать экспертом в студии TNT.
Картер присоединится к другим ведущим Шакилу О’Нилу, Кэндис Паркер и Адаму Лефко.
В воскресенье 47-летний Картер будет официально введен в Зал славы.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Warner Bros. Discovery
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