Брайс Браун перешел в «Ульм»
Брайс Браун продолжит карьеру в Германии.
Немецкий «Ульм» объявил о подписании контракта с атакующим защитником Брайсом Брауном (28 лет, 191 см).
Браун провел прошлый сезона за «Ирони Нес-Циона», где стал лучшим бомбардиром израильской лиги, набирая в среднем 18,7 очка и 3,7 передачи за матч, реализуя 38% бросков из-за дуги.
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница «Ульма» в соцсети X
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