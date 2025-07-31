Брайс Браун перешел в «Ульм»

Брайс Браун продолжит карьеру в Германии.

Немецкий «Ульм » объявил о подписании контракта с атакующим защитником Брайсом Брауном (28 лет, 191 см).

Браун провел прошлый сезона за «Ирони Нес-Циона», где стал лучшим бомбардиром израильской лиги, набирая в среднем 18,7 очка и 3,7 передачи за матч, реализуя 38% бросков из-за дуги.