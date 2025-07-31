Джордон Варнадо перешел из «Промитеаса» в «Бней Герцлия»

«Бней Герцлия» подписал Джордона Варнадо.

28-летний американский форвард (198 см) переехал в Европу в 2019 году. Прошлый сезон Варнадо провел в «Промитеасе », набирая 10,5 очка, 4,2 подбора, 1,5 передачи и 1 блок-шот в среднем в Лиге чемпионов.