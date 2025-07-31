Джордон Варнадо перешел из «Промитеаса» в «Бней Герцлия»
«Бней Герцлия» подписал Джордона Варнадо.
28-летний американский форвард (198 см) переехал в Европу в 2019 году. Прошлый сезон Варнадо провел в «Промитеасе», набирая 10,5 очка, 4,2 подбора, 1,5 передачи и 1 блок-шот в среднем в Лиге чемпионов.
Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?2790 голосов
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Бней Герцлия»
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