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«Клипперс» стали самой возрастной командой в истории НБА

«Клипперс» установили рекорд НБА по среднему возрасту игроков в команде.

Средний возраст игроков «Клипперс» составил 33,2 года, что позволило им превзойти «Юту» сезона-2000/01 и стать самой возрастной командой в истории лиги.

Средний возраст игроков «Юты» в сезоне-2000/01 составил 32,0 года. Средний возраст стартовой пятерки той команды был 33,4 года. В составе было 8 игроков старше 30 лет. Команда выиграли 53 матча в регулярном чемпионате и выбыла в первом раунде плей-офф.

В составе «Клипперс» сезона-2025/26 также 8 игроков старше 30 лет. Средний возраст игроков стартовой пятерки немного меньше, чем у «Джаз» – всего 31,6 года. В составе «Клипперс» есть еще есть одно свободное место.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница ClutchPoints в соцсети X
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