Девонте Грэм скоро будет объявлен игроком «Црвены Звезды»

Девонте Грэм подпишет контракт с «Црвеной Звездой».

Американский защитник (30 лет, 185 см) в ближайшее время будет официально объявлен игроком «Црвены Звезды ». Игрок уже находится в Белграде.

Ранее сообщалось, что Грэм подпишет контракт с сербским клубом после медицинского обследования, которое запланировано на четверг.

Грэм отыграл 342 матча за шесть сезонов в НБА в составе «Шарлотт», «Нового Орлеана» и «Сан-Антонио». Последний сезон он провел в G-лиге, набирая 10,8 очка и 4,4 передачи в среднем за фарм-клуб «Лейкерс».