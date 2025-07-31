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Девонте Грэм скоро будет объявлен игроком «Црвены Звезды»

Девонте Грэм подпишет контракт с «Црвеной Звездой».

Американский защитник  (30 лет, 185 см) в ближайшее время будет официально объявлен игроком «Црвены Звезды». Игрок уже находится в Белграде. 

Ранее сообщалось, что Грэм подпишет контракт с сербским клубом после медицинского обследования, которое запланировано на четверг.

Грэм отыграл 342 матча за шесть сезонов в НБА в составе «Шарлотт», «Нового Орлеана» и «Сан-Антонио». Последний сезон он провел в G-лиге, набирая 10,8 очка и 4,4 передачи в среднем за фарм-клуб «Лейкерс».

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера Маттео Андреани в соцсети X
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