Девонте Грэм скоро будет объявлен игроком «Црвены Звезды»
Девонте Грэм подпишет контракт с «Црвеной Звездой».
Американский защитник (30 лет, 185 см) в ближайшее время будет официально объявлен игроком «Црвены Звезды». Игрок уже находится в Белграде.
Ранее сообщалось, что Грэм подпишет контракт с сербским клубом после медицинского обследования, которое запланировано на четверг.
Грэм отыграл 342 матча за шесть сезонов в НБА в составе «Шарлотт», «Нового Орлеана» и «Сан-Антонио». Последний сезон он провел в G-лиге, набирая 10,8 очка и 4,4 передачи в среднем за фарм-клуб «Лейкерс».
Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?2790 голосов
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Геннадий Ильин
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