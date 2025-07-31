Андрей Кириленко: «С точки зрения опыта две игры с командой Ирана были очень полезны»

Андрей Кириленко прокомментировал товарищеские матчи сборной России против Ирана.

«Мы получили хорошую практику перед матчем со сборной Египта, особенно понравилась первая игра. Мне нравится, когда близко по счету, команды играют кость в кость. С точки зрения опыта ты растешь, тебе приходится принимать определенные решения.

С точки зрения опыта для нашей команды две игры с командой Ирана были очень полезны», – отметил президент РФБ.

Сборная России в среду победила команду Ирана в товарищеском матче со счетом 79:58. 28 июля команда Зорана Лукича уступила иранским баскетболистам – 67:70.