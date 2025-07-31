1

Андрей Кириленко: «С точки зрения опыта две игры с командой Ирана были очень полезны»

Андрей Кириленко прокомментировал товарищеские матчи сборной России против Ирана.

«Мы получили хорошую практику перед матчем со сборной Египта, особенно понравилась первая игра. Мне нравится, когда близко по счету, команды играют кость в кость. С точки зрения опыта ты растешь, тебе приходится принимать определенные решения.

С точки зрения опыта для нашей команды две игры с командой Ирана были очень полезны», – отметил президент РФБ.

Сборная России в среду победила команду Ирана в товарищеском матче со счетом 79:58. 28 июля команда Зорана Лукича уступила иранским баскетболистам – 67:70.

Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?2792 голоса
ДаДэрил Мори
НетЛейкерс
Его нужно считать за дваЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
logoсборная России
logoсборная Ирана
logoАндрей Кириленко
товарищеские матчи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Товарищеский матч. Россия крупно победила Иран (79:58) во второй игре
2230 июля, 17:09
Андрей Кириленко: «Когда появляется возможность сыграть с большими, серьезными командами, делаем все возможное, чтобы это произошло»
129 июля, 17:52
Александр Ганькевич о поражении от Ирана: «Не хватило сыгранности»
29 июля, 17:28
Михаил Беленицкий о товарищеском матче России против Ирана: «Много потерь, невынужденных ошибок»
329 июля, 14:25
Главные новости
Лонни Уокер подписал 3-летний контракт на 10 миллионов долларов с «Маккаби Тель-Авив»
327 минут назадВидео
Состояние коленей Джоэла Эмбиида вызывает «реальные опасения» в лиге
149 минут назад
«Если ты не был лучшим ни в чем, как ты можешь быть лучшим в истории?» Ник Райт не включил Кобе Брайанта в список игроков, претендующих на звание величайшего
16сегодня, 08:33
Алперен Шенгюн: «В конце концов, это же Кевин Дюрэнт. Его возраст не имеет значения»
4сегодня, 08:05
Паоло Банкеро: «Надеюсь, мы сможем забрать Восток»
1сегодня, 07:44
Ожидается, что Де’Аарон Фокс продлит контракт с «Сан-Антонио» на условиях «чуть ниже максимальных»
6сегодня, 07:20
Эван Мобли о MVP-2027: «Я смогу этого добиться, это вполне реально»
12сегодня, 06:55
Кайри Ирвинг: «Скоро я вернусь в университет и получу свой диплом»
8сегодня, 06:33
Джон Сина забрал у Тайриза Халибертона костыль, чтобы врезать им Коди Роудсу
13сегодня, 04:40Видео
Женская НБА. 36 очков и 11 подборов Ионеску помогли «Нью-Йорку» победить «Коннектикут», «Индиана» обыграла «Сиэтл» в гостях и другие результаты
сегодня, 04:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Самый прогрессирующий игрок»-2024 Диджонэй Кэррингтон перешла в «Линкс», «Уингс» получили Даймонд Миллер, Карли Самуэльсон и пик второго раунда
сегодня, 06:00
Леброн и Бронни Джеймсы провели выходной, играя в гольф
1сегодня, 05:28Видео
«Парма» подписала центрового «Игокеи» Терелла Картера
сегодня, 05:02Фото
Крис Джент – основной кандидат на должность координатора нападения «Нью-Йорка»
вчера, 20:15
Лука Дончич получит право на пункт о запрете обмена в 2028 году
5вчера, 19:56
Сэм Гриффин подписал контракт с «Меркезефенди»
вчера, 19:39
Бэм Адебайо о межсезонных приобретениях «Хит»: «Теперь у команды другая динамика»
3вчера, 17:22
Дэнисс Дженкинс подписал двусторонний контракт с «Детройтом»
вчера, 17:14
Лука Дончич о чемпионстве «Оклахомы»: «Они это заслужили»
вчера, 16:02
Шабазз Напьер покинул «Баварию»
1вчера, 15:53