Антон Квитковских о победе над сборной Ирана: «Разобрали ошибки, изменили психологический подход»

Антон Квитковских прокомментировал товарищеские матчи России против Ирана.

- Первая игра отличалась от второй, почему такая разница? И не переоценили ли вы соперника?

– В первой игре было какое‑то волнение абсолютно у всех, давно не играли. Не смогли переломить этот момент, с начала встречи завязалась не наша игра. За выходной мы разобрали ошибки, проговорили на тренировке и чуть‑чуть изменили психологический подход. Начали играть чуть проще, быстрее, в наш баскетбол.

- Кого бы выделил из команды?

– Все хорошо вышли, с хорошим настроем, отдали энергию и часть себя на площадке. Молодые ребята немного переволновались, но это нормально. Пока есть время, им надо играть, получать опыт на таком уровне, за сборную страны. Сейчас это очень важно для нас.

- Хорошо готовы к играм с Египтом?

– Конечно, в матчах с Ираном увидели свои плюсы и минусы, будем разбирать и смотреть видео, готовиться дальше.

- Ганькевич и Ухов не едут на матчи с Египтом. Как они влияют на команду? Проще ли с ними?

– С ними попроще на площадке и вне ее. Это опытные ребята, лидеры сборной. Будет немного сложнее, но мы уже все друг друга знаем, готовы к предстоящим играм и будем подстраиваться под реалии, - сказал форвард «Локомотива‑Кубань» и сборной России.