ФИБА может снять с «Самары» запрет на регистрацию новых игроков через три недели
«Самара» может решить вопрос с запретом на регистрацию игроков через 2-3 недели.
Ранее ФИБА наложила на «Самару» запрет на международные трансферы и регистрацию новых игроков. Клуб не выполнил решения решения Баскетбольного арбитражного трибунала, проиграв дело по выплате средств Чарльзу Мисурака, агенту бывшего игрока команды Хэйдена Далтона. РФБ оказывает команде всестороннюю помощь в исправлении ситуации.
В прошлом сезоне у «Самары» возникли проблемы с финансированием – клуб лишился ряда спонсоров, накопил долги на сумму около 200 миллионов рублей и перешел под контроль государства.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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