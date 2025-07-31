ФИБА может снять с «Самары» запрет на регистрацию новых игроков через три недели

«Самара» может решить вопрос с запретом на регистрацию игроков через 2-3 недели.

Ранее ФИБА наложила на «Самару» запрет на международные трансферы и регистрацию новых игроков. Клуб не выполнил решения решения Баскетбольного арбитражного трибунала, проиграв дело по выплате средств Чарльзу Мисурака, агенту бывшего игрока команды Хэйдена Далтона. РФБ оказывает команде всестороннюю помощь в исправлении ситуации.

В прошлом сезоне у «Самары» возникли проблемы с финансированием – клуб лишился ряда спонсоров, накопил долги на сумму около 200 миллионов рублей и перешел под контроль государства.