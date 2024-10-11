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Клэй Томпсон о дебюте за «Даллас»: «Последний раз так нервничал перед первой игрой финала 2015 года»

Клэй Томпсон рассказал, как прошел его дебют за «Даллас».

«Я так не нервничал, наверное, с первой игры финала 2015 года.

Было так здорово просто выйти на площадку, сыграть в баскетбол и избавиться от волнения. Это был новый опыт, и это естественное чувство, когда ты так долго находишься в одном месте, а затем оказываешься в новом, в новой обстановке. Наконец-то надеть на себя эту форму – это было потрясающе.

У меня большие ожидания от этой новой главы. Это будет нечто особенное. Я знаю это», – заявил экс-игрок «Уорриорз».

Звездный защитник «Далласа» вышел на площадку в стартовой пятерке в предсезонной встрече с «Ютой» (102:107).

За 18 минут Клэй набрал 10 очков и 3 передачи при 3 из 9 с игры, включая 3 из 5 из-за дуги.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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