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Дрэймонд Грин об отношениях с Леброном: «На площадке я пытаюсь сокрушить его больше, чем кого-либо другой»

Дрэймонд Грин рассказал, как устроены его отношения с Леброном Джеймсом.

Грин присоединился к тому же агентству Klutch Sports, с которым сотрудничает игрок «Лейкерс», он также проводит время в его компании во время межсезонья.

«Всегда возникает это публичное презрение, когда речь заходит о моих братских отношениях с Броном. Но если мы говорим о том, что происходит на площадке, то я пытаюсь сокрушить его больше, чем кого-либо другой. Я стараюсь выводить его. И наоборот. Вот как все устроено», – заявил форвард «Уорриорз».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Network
logoЛеброн Джеймс
logoГолден Стэйт
logoЛейкерс
logoНБА
logoДрэймонд Грин
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