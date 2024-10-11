Дрэймонд Грин об отношениях с Леброном: «На площадке я пытаюсь сокрушить его больше, чем кого-либо другой»

Дрэймонд Грин рассказал, как устроены его отношения с Леброном Джеймсом.

Грин присоединился к тому же агентству Klutch Sports, с которым сотрудничает игрок «Лейкерс », он также проводит время в его компании во время межсезонья.

«Всегда возникает это публичное презрение, когда речь заходит о моих братских отношениях с Броном . Но если мы говорим о том, что происходит на площадке, то я пытаюсь сокрушить его больше, чем кого-либо другой. Я стараюсь выводить его. И наоборот. Вот как все устроено», – заявил форвард «Уорриорз».