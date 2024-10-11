Дрэймонд Грин об отношениях с Леброном: «На площадке я пытаюсь сокрушить его больше, чем кого-либо другой»
Дрэймонд Грин рассказал, как устроены его отношения с Леброном Джеймсом.
Грин присоединился к тому же агентству Klutch Sports, с которым сотрудничает игрок «Лейкерс», он также проводит время в его компании во время межсезонья.
«Всегда возникает это публичное презрение, когда речь заходит о моих братских отношениях с Броном. Но если мы говорим о том, что происходит на площадке, то я пытаюсь сокрушить его больше, чем кого-либо другой. Я стараюсь выводить его. И наоборот. Вот как все устроено», – заявил форвард «Уорриорз».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Network
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости