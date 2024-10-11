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Чемпионат Турции. «Каршияка» – «Меркезефенди», «Бешикташ» примет «Бахчешехир»

Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Каршияка» дома сыграет с «Меркезефенди», «Бешикташ» примет «Бахчешехир».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Положение команд: Анадолу Эфес – 1-0, Фенербахче – 1-0, Мерсин – 1-0, Бурсаспор – 1-0, Тофаш – 1-0, Тюрк Телеком – 1-0, Бахчешехир – 1-0, Петким Спор – 0-0, Дарушафака – 0-0, Бююкчекмедже – 0-1, Каршияка – 0-1, Галатасарай – 0-1, Бешикташ – 0-1, Маниса – 0-1, Меркезефенди – 0-1, Яловаспор – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
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logoБешикташ
logoчемпионат Турции
logoКаршияка
logoБахчешехир
logoМеркезефенди
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