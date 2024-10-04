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  • Билл Симмонс не исключает камбэк Джа Морэнта и «Гризлис»: «Что, если Морэнт отыграет 75 матчей и будет похож на того самого Джа?»
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Билл Симмонс не исключает камбэк Джа Морэнта и «Гризлис»: «Что, если Морэнт отыграет 75 матчей и будет похож на того самого Джа?»

Билл Симмонс оценил перспективы Джа Морэнта и «Мемфиса».

По словам известного журналиста, он слушал подкаст «The Mismatch», где ведущий Крис Вернон заявил, что восстановившийся после операции на плече игрок «Мемфиса» может попасть в символическую пятерку НБА.

«Сначала Вернон сказал, что Джа попадет в первую сборную, а затем сделал паузу. Да, а затем он как бы поправился и сказал: «Думаю, он попадет в одну из первых двух символических пятерок». И я подумал: «Ого, довольно агрессивно».

Я начал думать об этом. «Что, если он отыграет 75 матчей и будет похож на того самого Джа? Вероятно, он будет одним из четырех лучших защитников, верно? Речь о Митчелле, о Эдвардсе, кто еще там? Карри?»

Маркус Смарт наблюдал за тем, как «Селтикс» выиграли титул – это мотивация. Джа Морэнт пытается вернуть себе титул «Лучшая американская суперзвезда до 30 лет», отобрав его у Энтони Эдвардса – тоже мотивация. Джарен Джексон не попал в олимпийскую сборную. Брэндон Кларк возвращается после травмы. Зак Иди, он же «Никто не верил в меня, хотя на самом деле я лучший игрок этого драфта». Мне это нравится», – заключил Симмонс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bill Simmons
logoМемфис
logoНБА
logoБилл Симмонс
logoМаркус Смарт
logoДжа Морэнт
logoЭнтони Эдвардс
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