Маркус Слотер обвиняется в использовании поддельного паспорта. «Реал» может потерять два титула

«Реал» может потерять два титула, которые выиграл почти десять лет назад.

Выдан ордер на арест бывшего форварда «Реала » Маркуса Слотера, который предположительно использовал поддельный паспорт Экваториальной Гвинеи, чтобы выступать в Испании в 2015 году в качестве местного игрока, сообщает La Vanguardia.

Со Слотером в составе мадридский клуб выиграл испанскую лигу ACB и Кубок Короля Испании .

Позже выяснилось, что информация, указанная в паспорте игрока, была ложной. А именно, в паспорте Слотера был указан тот же номер паспорта – A001696 – что и в паспорте другого игрока, Энди Панко из «Фуэнлабрады». Кроме того, отсутствовали страницы 45 и 46.

«Документы были ложными по своей сути, поскольку, хотя изначально они были законными, все их биографические страницы были заменены», — заявил прокурор.

Если паспорт Слотера был поддельным, это означает, что он не мог играть ни в одном из двух соревнований как местный игрок и должен был быть зарегистрирован как игрок из стран, не входящих в ЕС.

Поскольку местонахождение Слотера неизвестно, мадридский суд выдал ордер на арест, чтобы уведомить игрока о разбирательстве. Судебное заседание состоится 5 ноября.