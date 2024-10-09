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Маркус Слотер обвиняется в использовании поддельного паспорта. «Реал» может потерять два титула

«Реал» может потерять два титула, которые выиграл почти десять лет назад.

Выдан ордер на арест бывшего форварда «Реала» Маркуса Слотера, который предположительно использовал поддельный паспорт Экваториальной Гвинеи, чтобы выступать в Испании в 2015 году в качестве местного игрока, сообщает La Vanguardia.

Со Слотером в составе мадридский клуб выиграл испанскую лигу ACB и Кубок Короля Испании.

Позже выяснилось, что информация, указанная в паспорте игрока, была ложной. А именно, в паспорте Слотера был указан тот же номер паспорта – A001696 – что и в паспорте другого игрока, Энди Панко из «Фуэнлабрады». Кроме того, отсутствовали страницы 45 и 46.

«Документы были ложными по своей сути, поскольку, хотя изначально они были законными, все их биографические страницы были заменены», — заявил прокурор.

Если паспорт Слотера был поддельным, это означает, что он не мог играть ни в одном из двух соревнований как местный игрок и должен был быть зарегистрирован как игрок из стран, не входящих в ЕС.

Поскольку местонахождение Слотера неизвестно, мадридский суд выдал ордер на арест, чтобы уведомить игрока о разбирательстве. Судебное заседание состоится 5 ноября.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: La Vanguardia
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