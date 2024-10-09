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Венсан Колле продолжит карьеру в качестве международного консультанта «Кливленда»

Венсан Колле нашел себе новое место работы.

Экс-главный тренер сборной Франции продолжит карьеру в качестве международного консультанта «Кливленда».

61-летний специалист провел в сборной 15 лет с марта 2009 года и стал самым успешным тренером в истории национальной команды. В его активе 8 медалей: 2 олимпийских серебра, 2 бронзы чемпионатов мира, и медали всех достоинств (2 серебра) Евробаскета. Он решил покинуть пост после ОИ-2024.

Главный тренер «Кавальерс» Кенни Эткинсон был ассистентом Колле на парижских Играх.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: L’Equipe
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Венсан Колле
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