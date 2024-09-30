Кенни Эткинсон: «Хочу, чтобы Мобли разгонял атаки после подборов»
Кенни Эткинсон рассказал, как изменится игра Эвана Мобли.
Новый главный тренер «Кавальерс» рассказал, чего хочет видеть в исполнении молодого бигмена.
«Как по мне, все должно начинаться во время быстрого перехода. Подобрал мяч и разгоняешь атаку. Мы хотим видеть такие вещи в его исполнении чаще, ведь уровень мастерства и его умения позволяют это. Эван пасует на элитном уровне, но мы хотим, чтобы он больше таскал мяч, разгоняя атаки. Может ли он быть более агрессивным и нацеленным на кольцо, когда осуществляет этот переход?
С учетом уровня атлетизма Мобли я рассчитываю на большее количество подборов в нападении от него. Способен ли он подарить нам больше владений? Думаю, вы все это увидите. Вы увидите, куда мы сместили акценты» – заявил главный тренер
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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