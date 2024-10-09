Эрик Гордон: «Если бы не травма Пола, «Хьюстон» стал бы чемпионом в 2018 году»
Эрик Гордон считает, что «Рокетс» должны были брать титул НБА в плей-офф-2018.
«Хьюстон» вел 3-2 в финале Западной конференции с «Голден Стэйт», но в пятой встрече один из лидеров техасцев Крис Пол получил травмы мышцы задней поверхности бедра.
«Уорриорз» вытащили серию в семи матчах, а в финале справились с «Кливлендом».
«Я искренне верю, что если бы Си Пи не получил травму, мы бы победили в том году. Я правда так считаю», – сказал Гордон.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Club 520 Podcast
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