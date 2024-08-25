Пи Джей Такер: «Мой первый год в «Хьюстоне» (2017/18) был моим любимым сезоном. И моей любимой командой»
Пи Джей Такер выбрал любимую команду в своей карьере.
«Я бы сказал, что мой первый год в Хьюстоне (2017/18) был моим любимым сезоном. И моей любимой командой. Все мы в том составе просто отлично сочетались друг с другом. Никогда не был в команде, которая столько времени проводила вместе. Все время встречались вне работы. Несколько парней были настоящими друзьями. Кто-то знал друг друга раньше. Это была идеальная смесь.
Весь год был очень веселым. «Рокетс»-2017/18. Это была особенная команда», – заключил форвард.
Лидерами команды были Джеймс Харден и Крис Пол. В основном составе выходили Клинт Капела, Тревор Ариза и Райан Андерсон.
«Хьюстон» проиграл «Голден Стэйт» в финале Западной конференции со счетом 3-4.
27 смазанных бросков ПОДРЯД!!!! Такая игра в финале конференции против тех ГСВ просто непростительна. Я с отвисшей челюстью смотрел на тлеющее преимущество Рокетс, а после достижения паритета по очкам - меня охватил ужас, ведь я понял что ГСВ поймали кураж и серию они 100% закроют
P.S с той же отвисшей челюстью я смотрел матч Кавс - Бостон, в котором Леброн демонстрировал наглядно термин "Лидерство"
P.s. Я как-то читал про какого-то Леброна-хейтера который "уверовал" в седьмой после 2 and one с двумя кельтами на плечах деда в 48-минутной седьмой игре. Боксёра делает оппозиция и нам повезло лицезреть Леброна андердога во всём великолепии на протяжении почти всей карьеры.