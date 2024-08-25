Пи Джей Такер: «Мой первый год в «Хьюстоне» (2017/18) был моим любимым сезоном. И моей любимой командой»

Пи Джей Такер выбрал любимую команду в своей карьере.

«Я бы сказал, что мой первый год в (2017/18) был моим любимым сезоном. И моей любимой командой. Все мы в том составе просто отлично сочетались друг с другом. Никогда не был в команде, которая столько времени проводила вместе. Все время встречались вне работы. Несколько парней были настоящими друзьями. Кто-то знал друг друга раньше. Это была идеальная смесь.

Весь год был очень веселым. «Рокетс»-2017/18. Это была особенная команда», – заключил форвард.

Лидерами команды были и . В основном составе выходили , и Райан Андерсон.

«Хьюстон» проиграл «Голден Стэйт» в финале Западной конференции со счетом 3-4.