Пи Джей Такер: «Мой первый год в «Хьюстоне» (2017/18) был моим любимым сезоном. И моей любимой командой»

Теги Голден Стэйт Хьюстон Крис Пол Тревор Ариза НБА Пи Джей Такер Райан Андерсон Джеймс Харден Клинт Капела Баскетбол

Пи Джей Такер выбрал любимую команду в своей карьере.

«Я бы сказал, что мой первый год в Хьюстоне (2017/18) был моим любимым сезоном. И моей любимой командой. Все мы в том составе просто отлично сочетались друг с другом. Никогда не был в команде, которая столько времени проводила вместе. Все время встречались вне работы. Несколько парней были настоящими друзьями. Кто-то знал друг друга раньше. Это была идеальная смесь.

Весь год был очень веселым. «Рокетс»-2017/18. Это была особенная команда», – заключил форвард.

Лидерами команды были Джеймс Харден и Крис Пол. В основном составе выходили Клинт Капела, Тревор Ариза и Райан Андерсон.

«Хьюстон» проиграл «Голден Стэйт» в финале Западной конференции со счетом 3-4.

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6 комментариев
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Ответ Analjinn
В идеальном мире должны были цеплять гайки конечно. Особенно работяги вроде Такера тогда заслужили и сержант CP3, но не сложилось, что ж, хотя были достойны. К сожалению история помнит только победителей.
Могли закрыть серию в 7м матче, если бы геймплан на вторую половину не состоял в швырянии Дальних бросков без подготовки. При том контеста со стороны защитников не было - Ариза, Гордон и Харден струсили. Не нашлось в той игре лидера аля Криса Пола

27 смазанных бросков ПОДРЯД!!!! Такая игра в финале конференции против тех ГСВ просто непростительна. Я с отвисшей челюстью смотрел на тлеющее преимущество Рокетс, а после достижения паритета по очкам - меня охватил ужас, ведь я понял что ГСВ поймали кураж и серию они 100% закроют

P.S с той же отвисшей челюстью я смотрел матч Кавс - Бостон, в котором Леброн демонстрировал наглядно термин "Лидерство"
+17
0
+17
В идеальном мире должны были цеплять гайки конечно. Особенно работяги вроде Такера тогда заслужили и сержант CP3, но не сложилось, что ж, хотя были достойны. К сожалению история помнит только победителей.
+15
-2
+13
помню как играли полгода с Такером в роли центрового, вот тогда веселуха была, каждый матч смотрел тогда и гадал выживет он к концу игры или нет) но Пи Джей был крепок аки скала
+7
0
+7
Ответ Simon Sharymov
Могли закрыть серию в 7м матче, если бы геймплан на вторую половину не состоял в швырянии Дальних бросков без подготовки. При том контеста со стороны защитников не было - Ариза, Гордон и Харден струсили. Не нашлось в той игре лидера аля Криса Пола 27 смазанных бросков ПОДРЯД!!!! Такая игра в финале конференции против тех ГСВ просто непростительна. Я с отвисшей челюстью смотрел на тлеющее преимущество Рокетс, а после достижения паритета по очкам - меня охватил ужас, ведь я понял что ГСВ поймали кураж и серию они 100% закроют P.S с той же отвисшей челюстью я смотрел матч Кавс - Бостон, в котором Леброн демонстрировал наглядно термин "Лидерство"
Дык cp3 сломался. Понятно что 27-0 это чокеры навсегда, но обидно что из-за травм.

P.s. Я как-то читал про какого-то Леброна-хейтера который "уверовал" в седьмой после 2 and one с двумя кельтами на плечах деда в 48-минутной седьмой игре. Боксёра делает оппозиция и нам повезло лицезреть Леброна андердога во всём великолепии на протяжении почти всей карьеры.
+3
-1
+2
Ответ Analjinn
В идеальном мире должны были цеплять гайки конечно. Особенно работяги вроде Такера тогда заслужили и сержант CP3, но не сложилось, что ж, хотя были достойны. К сожалению история помнит только победителей.
Если бы Крис Пол не сломался, Харден не зачокерил, а Д.Энтони был хитрее, то взяли бы. Только такое не может случиться в одном месте за один плей-офф
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