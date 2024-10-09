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Евролига. «Монако» против «Маккаби», «Црвена Звезда» сыграет с «Басконией»

Сегодня состоятся два матча регулярного чемпионата нового сезона Евролиги.

«Монако» примет израильский «Маккаби Тель-Авив», сербская «Црвена Звезда» сыграет с испанской «Басконией».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 1-0, Панатинаикос Греция – 1-0, Бавария Германия – 1-0, Маккаби Тель-Авив Израиль – 1-0, Жальгирис Литва – 1-0, Баскония Испания – 1-0, Фенербахче Турция – 1-0, Црвена Звезда Сербия – 1-0, Анадолу Эфес Турция – 1-0, Виртус Италия – 0-1, Париж Франция – 0-1, Партизан Сербия – 0-1, Виллербан Франция – 0-1, Барселона Испания – 0-1, Реал Испания – 0-1, Альба Германия – 0-1, Милан Италия – 0-1, Олимпиакос Греция – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoМаккаби Тель-Авив
logoБаскония
logoЦрвена Звезда
logoМонако
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