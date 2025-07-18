Коби Олтмен: «Чемпионское окно открыто. Мы будем бороться за титул»

Коби Олтмен подтвердил намерения клуба.

«Кливленд» впервые с 2018 года заплатит налог на роскошь. Платежка клуба прогнозировалась в районе 375 миллионов с учетом налога в начале межсезонья и только возросла с контрактом Сэма Меррилла (4 года, 38 миллионов).

«Мы не собираемся сбиваться с пути. Будем бороться за титул. Твердо верим, что чемпионское окно открыто. Мне очень нравится фундамент нашей команды, ее ядро», – заявил президент.