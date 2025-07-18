Колин Каухерд: «Готов поверить, что Леброн Джеймс скоро объявит об уходе следующим летом»

Колин Каухерд прокомментировал слухи о Леброне Джеймсе.

В НБА предполагали, что форвард может объявить в Лас-Вегасе о финальном сезоне и уходе летом 2026 года.

«Я говорил не слушать спекуляции о Леброне Джеймсе. У него право вето, он не поедет в другое место. Все охотились за хлебными крошками, чтобы раскрутить их в громкие заголовки.

Но в последние новости я готов поверить, причем всерьез. Написали, что в НБА думают, что Леброн скоро объявит об уходе после следующего сезона. Две причины.

«Лейкерс» безусловно считают Луку своим будущим. Все это знают. Даже во времена пика Энтони Дэвиса «Лейкерс» были командой Леброна. Но в следующем сезоне Лука Дончич в хорошей форме будет лучшим игроком команды.

Леброн также знает, что новые владельцы не уступят в переговорах. Их история в других видах спорта об этом свидетельствует.

Новое коллективное соглашение делает Леброна слишком дорогим для игрока, который слишком стар и вокруг которого нельзя строиться на будущее. Умные генменеджеры теперь смотрят на 4-5 лет вперед, никто не хочет платить налог. Леброн всегда действует в кратчайшей перспективе, никто больше так не работает среди тех, кто понимает, что делает. Он еще одна жертва нового коллективного соглашения», – рассудил обозреватель.