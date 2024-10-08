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«Хотел повторить один из данков Джордана». Эрик Гордон рассказал, как играл в школе против сыновей Майкла Джордана

Эрик Гордон рассказал, как набрал 43 очка против сыновей Майкла Джордана.

Защитник «Филадельфии» Эрик Гордон на подкасте Club 520 рассказал, как в школе в 2007 году набрал 43 очка в матче против команды сыновей Майкла Джордана Маркуса и Джеффри.

«Я ничего не знал об Академии Лойолы, но первое, что пришло мне в голову, было: «Это школа в Чикаго». Так я и подумал. Но потом, когда я посмотрел их на видео, я увидел, что все вращается вокруг детей Джордана — они были лучшими игроками в команде.

Их команда была маленькой, и я подумал: «Ладно, каждый раз, когда я буду получать мяч, если нет возможности бросить, я буду проходить и пытаться забить сверху.

Главное, чего я хотел – это повторить в игре один из данков Джордана», – рассказал Гордон.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Club 520 Podcast
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Маркус Джордан
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