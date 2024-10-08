Эрик Гордон: «Хотел получить шанс на победу в чемпионате, и «Филадельфия» показалась мне подходящей командой»
Эрик Гордон уверен, что в «Сиксерс» у него будет шанс побороться за чемпионство.
«Я хотел получить шанс на победу в чемпионате, и «Филадельфия» показалась мне подходящей командой.
Я знаком с их фронт-офисом, Дэрилом Мори и остальными, я посмотрел на их команду. У них есть Макси, который очень вырос. Эмбиид, очевидно, один из лучших игроков в мире. У них есть Келли Убре и Калеб Мартин. У этой команды действительно есть шанс.
Теперь у них есть я, который способен попадать в кольцо и помогать создавать моменты для других. Это отличная ситуация. У нас есть все, чтобы сделать что-то особенное в этом сезоне», – заявил атакующий защитник «Сиксерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Club 520 Podcast
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