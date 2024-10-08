Джейсон Тейтум: «Работа над броском и повышение эффективности трехочковых были на первом месте в межсезонье»

Джейсон Тейтум подтвердил, что активно отрабатывал бросок в межсезонье.

«После каждого сезона начинаешь анализировать и размышляешь о том, в чем можешь стать лучше. В прошлом сезоне я реализовал 38% трехочковых, совершая восемь с половиной попыток за игру. В плей-офф я не попадал из-за дуги так, как мне бы хотелось. Так что при переходе к новому сезону работа над броском и повышение эффективности трехочковых были на первом месте», – заявил лидер «Селтикс».

В обоих предсезонных матчах с «Денвером» в Абу-Даби Тейтум реализовывал по 3 из 7 из-за дуги.