Джейсон Тейтум: «Работа над броском и повышение эффективности трехочковых были на первом месте в межсезонье»
Джейсон Тейтум подтвердил, что активно отрабатывал бросок в межсезонье.
«После каждого сезона начинаешь анализировать и размышляешь о том, в чем можешь стать лучше. В прошлом сезоне я реализовал 38% трехочковых, совершая восемь с половиной попыток за игру. В плей-офф я не попадал из-за дуги так, как мне бы хотелось. Так что при переходе к новому сезону работа над броском и повышение эффективности трехочковых были на первом месте», – заявил лидер «Селтикс».
В обоих предсезонных матчах с «Денвером» в Абу-Даби Тейтум реализовывал по 3 из 7 из-за дуги.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Network
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