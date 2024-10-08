Кентавиус Колдуэлл-Поуп: «Жена хочет, чтобы я играл 20 лет»
Кентавиус Колдуэлл-Поуп заявил, что пока не думает о завершении карьеры.
- Чем вы собираетесь заниматься после того, как закончите играть?
– Гольфом. Я даже думать не хочу о завершении карьеры. Жена хочет, чтобы я играл 20 лет.
- Двадцать?
– Она так считает. Говорит, что я способен на это. Лично мне так не кажется. Сказал ей, что мы вернемся к этому вопросу во время моего 15-го сезона. Посмотрим, как я буду себя чувствовать.
Колдуэлл-Поуп играет в НБА с 2013 года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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