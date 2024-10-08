Кентавиус Колдуэлл-Поуп: «Жена хочет, чтобы я играл 20 лет»

Кентавиус Колдуэлл-Поуп заявил, что пока не думает о завершении карьеры.

- Чем вы собираетесь заниматься после того, как закончите играть?

– Гольфом. Я даже думать не хочу о завершении карьеры. Жена хочет, чтобы я играл 20 лет.

- Двадцать?

– Она так считает. Говорит, что я способен на это. Лично мне так не кажется. Сказал ей, что мы вернемся к этому вопросу во время моего 15-го сезона. Посмотрим, как я буду себя чувствовать.

Колдуэлл-Поуп играет в НБА с 2013 года.