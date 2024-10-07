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Кентавиус Колдуэлл-Поуп: «Орландо» был одной из лучших защитных команд прошлого года. Я люблю защищаться. Идеальное совпадение»

Кентавиус Колдуэлл-Поуп рассказал о выборе места продолжения карьеры.

Защитник перешел в «Мэджик» этим летом.

«У них молодое ядро состава. Они сохранили его и просто добавили новые элементы. Их ключевые игроки верят друг другу. Ставят интересы команды выше своих. Жертвуют.

Их быстрый рост многое говорит о них самих и об организации. Так что принять решение было просто.

Они были одной из лучших защитных команд в прошлом сезоне, а я люблю защищаться. Идеальное совпадение. Было легко встроиться в ростер, не вызывая внутреннего конфликта. Мы с молодежью обсуждаем защиту, они помогают мне, я рассказываю, что я вижу. Все готовы учиться», – порадовался баскетболист.

В прошлом чемпионате «Орландо» вышел в плей-офф после трехлетнего перерыва. Молодая команда уступила «Кливленду» в первом раунде в 7 матчах.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
logoКливленд
logoОрландо
logoНБА
logoКентавиус Колдуэлл-Поуп
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