Кентавиус Колдуэлл-Поуп: «Орландо» был одной из лучших защитных команд прошлого года. Я люблю защищаться. Идеальное совпадение»
Кентавиус Колдуэлл-Поуп рассказал о выборе места продолжения карьеры.
Защитник перешел в «Мэджик» этим летом.
«У них молодое ядро состава. Они сохранили его и просто добавили новые элементы. Их ключевые игроки верят друг другу. Ставят интересы команды выше своих. Жертвуют.
Их быстрый рост многое говорит о них самих и об организации. Так что принять решение было просто.
Они были одной из лучших защитных команд в прошлом сезоне, а я люблю защищаться. Идеальное совпадение. Было легко встроиться в ростер, не вызывая внутреннего конфликта. Мы с молодежью обсуждаем защиту, они помогают мне, я рассказываю, что я вижу. Все готовы учиться», – порадовался баскетболист.
В прошлом чемпионате «Орландо» вышел в плей-офф после трехлетнего перерыва. Молодая команда уступила «Кливленду» в первом раунде в 7 матчах.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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