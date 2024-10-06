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Джейсон Тейтум: «Не буду гнаться за наградой MVP, если это будет стоить нам матчей»

Джейсон Тейтум высказал свое мнение об индивидуальных наградах.

«У всех должны быть индивидуальные цели. Мы все достаточно зрелые и знаем, что значит добиваться командного успеха. Ничто не мешает нам добиваться того, чего мы пытаемся достичь, и быть такими же особенными и великими, как в прошлом сезоне, и даже лучше.

Нужно стремиться к индивидуальным целям, будь то попадание в символическую сборную по защите, приглашение на Матч всех звезд или награда MVP.  Это значит, что у вас чертовски хороший сезон. Это значит, что вы доминируете. Это значит, что вы становитесь лучшей версией себя, чего мы и хотим от всех.

Я не буду гнаться за наградой MVP, если это будет стоить нам матчей. Но если я среди претендентов, это значит, что мы одна из лучших команд, это значит, что я играю правильно, и все в команде добиваются успеха, и мы идем по правильному пути», – сказал форвард «Бостона».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Fadeaway World в соцсети X
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