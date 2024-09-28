Джейсон Тейтум: «Гонюсь за Лэрри Бердом, лучшим в истории «Селтикс»

Джейсон Тейтум рассказал о своей мотивации.

«Не обращаю слишком много внимания на мелкие сопутствующие ситуации.

Моя основная мотивация проистекает из нашей победы в чемпионате. Я присоединился к совершенно другой компании. Но все равно окончательно не удовлетворен.

Лэрри Берд был величайшим, кто надевал форму «Селтикс». Именно за ним я гонюсь. Даже если я не доберусь до его уровня, немного отстану, это будет чертовски великолепная карьера.

Так что моя мотивация заключается в погоне за лучшими игроками в истории и лучшим, кто носил форму «Бостона », – заключил форвард.

Тейтум стал чемпионом НБА в составе «Селтикс» в сезоне-2023/24.