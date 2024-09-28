Джейсон Тейтум: «Гонюсь за Лэрри Бердом, лучшим в истории «Селтикс»
Джейсон Тейтум рассказал о своей мотивации.
«Не обращаю слишком много внимания на мелкие сопутствующие ситуации.
Моя основная мотивация проистекает из нашей победы в чемпионате. Я присоединился к совершенно другой компании. Но все равно окончательно не удовлетворен.
Лэрри Берд был величайшим, кто надевал форму «Селтикс». Именно за ним я гонюсь. Даже если я не доберусь до его уровня, немного отстану, это будет чертовски великолепная карьера.
Так что моя мотивация заключается в погоне за лучшими игроками в истории и лучшим, кто носил форму «Бостона», – заключил форвард.
Тейтум стал чемпионом НБА в составе «Селтикс» в сезоне-2023/24.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints в сети X
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